حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5/6/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6/5/2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء في مقدمتها قرار خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، يتقسيم تدريبات المنتخب فى معسكره المقبل. أجيرى يرفض إجهاد أرضية برج العرب فى معسكر المنتخب قرر خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، تقسيم تدريبات المنتخب فى معسكره المقبل، لتقام على ملعب برج العرب الرئيسى تارة والفرعى تارة أخرى، منعا لإجهاد أرضية الملعب فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة على نظيره الكينى بنتيجة 3/1 فى إطار ختام تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا و ، لينجح فى التأهل إلى دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها فى المغرب أغسطس القادم . Advertisements اتحاد الكرة يحدد 15 سبتمبر موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد حدد اتحاد الكرة ، يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق الدورى الجديد موسم 2019 -2020. طبيب الزمالك يضع برنامج تأهيلى لجمعة وأوباما رغم أجازة العيد حدد محمد أسامة طبيب الزمالك، برنامج تأهيلى ليوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبا الفريق، من أجل تنفيذه خلال فترة الأجازة التى حصل عليها الأبيض، عقب التعادل مع حرس الحدود.

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