شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي خارج قائمة المنتخب الأوليمبي أمام أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي رمضان صبحي لاعب الأهلي من قائمة الفريق المسافرة في الثانية صباح الخميس الي أوزباكستان لمواجهتها وديا يومي 9 و 11 يونيو الجاري في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
جاء استبعاد رمضان صبحي لاعب الأهلي بعد اتفاقه مع شوقي غريب علي السفر لانجلترا لإنهاء بعض الأمور مع ناديه هيدرسفيلد سواء بالرحيل عن الدوري الانجليزي والبقاء في الأهلي وهو ما وافق عليه غريب الذي فضل تحديد اللاعب لمستقبله خلال الفترة المقبلة.
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