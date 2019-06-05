شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عن احتفال السيسى بأبناء الشهداء: أثبت أن مصر بأكملها بجوارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، قى أول أيام عيد الفطر، مؤكدًا إنها مشاعر ولافتة طيبة من الرئيس.

وقال أحمد حسن، فى تصريحاته لـ"الخليج 365: "شعور جميل أن نشارك أسر الشهداء فرحتهم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسعينا جاهدين تعويضهم عن الألم والحزن، وبالفعل كان يوم من أجل الأيام والجميع شعر بالبهجة والفرح".

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تابع عميد لاعبى العالم حديثه: "مبادرة الرئيس السيسى أثبتت أن مصر بأكملها، وبجميع طوائفها مع هؤلاء الأسر، ونتمنى أن نتخلص من الأرهاب الغاشم، ناعيًا شهداء كمين العريش الذين استشهدوا صباح اليوم".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة، فى الاحتفالية التى يقيمها بقاعة المنارة لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.