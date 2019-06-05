شكرا لقرائتكم خبر عن "الننى" و"حجازى" و"رمضان" ينعون شهداء العريش: إن شاء الله عيدكم فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى اللاعب الدولى المصرى محمد الننى، لاعب نادى أرسنا الإنجليزى، شهداء كمين العريش، متقدما بخلص العزاء لجميع أسر شهداء الوطن.

وقال محمد الننى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": خالص التعازى لشهداء الوطن اليوم إن شاء الله عيدكم فى الجنة ، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء.

كما نعى اللاعب الدولى المصرى رمضان صبحى، شهداء كمين العريش مستشهدا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" بالآية القرآنية: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

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كما علق اللاعب الدولى المصرى أحمد حجازى على حادث كمين العريش قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": رحم الله شهداء كمين العريش إن شاء الله عيدكم فى الجنة.