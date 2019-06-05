رغم التجديد لسموحة.. محاولات فى الاتحاد السكندري للتعاقد مع العميد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعلان نادي سموحة تجديد تعاقده مع حسام حسن المدير الفني للفريق ، طالب عدد كبير من جماهير الاتحاد السكندري ، من محمد مصيلحي رئيس النادي التعاقد مع العميد ، لقيادة زعيم الثغر في الموسم المقبل .
وكان طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري قد رحل عن الفريق بعد مباراة سموحة في الجولة الاخيرة ببطولة الدوري ، عقب موافقته علي تولي قيادة الفريق في هذه المباراة فقط بعد استقالة حلمي طولان .
وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بجماهير الاتحاد السكندري مطالبات من الإدارة بالدخول في مفاوضات مع حسام حسن حتي لا يشهد الموسم المقبل تراجع للنتائج مثل ما حدث في الموسم الحالي .
وقد ضمن الاتحاد السكندري البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة.
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