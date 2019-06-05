شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التجديد لسموحة.. محاولات فى الاتحاد السكندري للتعاقد مع العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعلان نادي سموحة تجديد تعاقده مع حسام حسن المدير الفني للفريق ، طالب عدد كبير من جماهير الاتحاد السكندري ، من محمد مصيلحي رئيس النادي التعاقد مع العميد ، لقيادة زعيم الثغر في الموسم المقبل .

وكان طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري قد رحل عن الفريق بعد مباراة سموحة في الجولة الاخيرة ببطولة الدوري ، عقب موافقته علي تولي قيادة الفريق في هذه المباراة فقط بعد استقالة حلمي طولان .

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وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بجماهير الاتحاد السكندري مطالبات من الإدارة بالدخول في مفاوضات مع حسام حسن حتي لا يشهد الموسم المقبل تراجع للنتائج مثل ما حدث في الموسم الحالي .