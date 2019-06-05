شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يطلب حسم موقفه من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، الذى فسخ تعاقده مع أبولون اليونانى مؤخرًا، خط اتصالات مكثف مع مسئولو القلعة البيضاء من أجل حسم موقفه من العودة مجددًا، بداية من الموسم المقبل.

ويواجه الفهد الأسمر مصير مجهول حول إمكانية عودته للزمالك أم لا بعد فسخ تعاقده مع أبولون اليونانى مؤخرا، حيث وصل الأمر إلى فتح خطوط اتصال مع عدد من الأندية المصرية للانضمام إلى أحدها فى حال تعثر عودته للقلعة البيضاء مرة أخري بعدما كان الزمالك أعلن عن عودته بداية الموسم المقبل.

ويرغب شيكابالا فى حسم موقفه النهائى، خاصة فى ظل عدم تواصل مسئولى الأبيض مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، جعل اللاعب يشعر بعدم الأمان لعودته، وبدأ فى التواصل مع أندية الإسماعيلي والمصري للاتفاق مع أحدهم للانضمام مع بداية الموسم الجديد خوفا من تراجع الزمالك عن ضمه.