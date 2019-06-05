شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يدخل قائمة الكبار.. شكر للقراء.. ووعد بتغطية استثنائية لـ"كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم تلو الآخر يحقق موقع سوبر كورة تقدما كبيرا فى سرعة وجودة تقديم المحتوى المعلوماتى الرياضى، والتوسع فى الانتشار بين جميع الفئات الجماهيرية، الأمر الذى منحه الأفضلية والأسبقية أمام بوابات رياضية من أقدم وأعرق المواقع المتخصصة، فى وقت قياسى.

ونجح موقع سوبر كورة خلال 90 يوما فقط فى أن يقفز بمحتواه المتفرد والمختلف، أكثر من 6600 مركز فى الترتيب العالمى للمواقع الإلكترونية، بل تفوق على مواقع شهيرة، تقدم المحتوى الرياضى منذ سنوات عديدة، مثل "جول، وكوورة، والبطولة المغربى، والعديد من المواقع الأخرى المتواجدة منذ سنوات مثل بطولات، الأهرام الرياضى، الفريق، الملعب، الوطن سبورت، الفجر الرياضى، وبات ضمن قائمة الكبار فى عالم الصحافة الرياضية".

وبعد تقدمه للمركز الـ50 فى قائمة زيارات المواقع الإلكترونية داخل مصر، يتقدم "سوبر كورة" بالشكر لقرائه، على ثقتهم فى جودة المحتوى الإخبارى والتحليلى للموقع، حتى تخطت عدد المشاهدات الملايين، وبات "سوبر كورة" أحد عناصر اللعبة الأساسية بالنسبة لجماهير الكرة.

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"سوبر كورة" موقع إلكترونى شامل، يصدر عن الشركة "المصرية للصحافة والنشر والإعلان"، ويعمل "سوبر كورة" على الموقع اليومى، وفق القواعد المهنية الأصيلة للمهنة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات، بالإضافة إلى التغطية النوعية والتواصل مع جماهيرنا.

ويضع "سوبر كورة" هذه الأولوية جسرا أساسيا للوصول إلى قرائه، وذلك بلا انتماءات أو انحيازات للألوان، أو الآراء المرتبطة بالأندية، بل على نفس المسافة من الجميع ويستند "سوبر كورة" في الفكر والرؤية على إيمان عميق وصارم بأسس المهنية التى تجعل من الحياد المرجعية الأولى، والأخيرة كأساس للتطور والنهضة فى الصحافة الرياضية.





ويكرر "سوبر كورة" شكره لجمهور قرائه على أمل أن يظل دوما عن حسن ظنهم، منصة رياضة تقدم محتوى محايدا لا يعرف انحيازا، وسبق صحفى ملتزم بمعايير المهنية، خاصة مع اقتراب مصر من ركلة البداية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى يستعد لها القائمون على الموقع بفريق ضخم لتقديم تغطية شاملة وجذابة من قلب الحدث.



