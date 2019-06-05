شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى عن حضور احتفالية السيسى بأبناء الشهداء: شرف عظيم أتمنى تكراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، وفريق النجوم الحالى، عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية عيد الفطر التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء شهداء الجيش والشرطة، مؤكدًا إنه شرف عظيم أن يتواجد فى حدث جلل مثل هذا، متمنيًا تكراره.

وقال الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مباردة الرئيس السيسى أسعدت قلوب أسر الشهداء، وأظهرت علامات الفرحة على وجوه الأطفال، كما أسعدت جميع من تشرفوا بالحضور، كما إنها تزيدنا فخرًا بمصر.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة، فى الاحتفالية التى يقيمها بقاعة المنارة لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.