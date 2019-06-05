أول رد فعل من الترجي على قرار "كاف" بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نادي الترجي الرياضي التونسي، أنه من المقرر عقد إجتماع طارئ لكي يتم اتخاذ كل التدابير الخاصة بالطعن على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الخاص بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم/كاف/ المجتمعة اليوم في باريس، إعادة مباراة إياب نهائي بطولة دوري الأبطال بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وأعلن هادي هامل المتحدث باسم (كاف) أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.

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وجاء البيان الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للنادي التونسي بـ"فيس بوك" على النحو التالي:

الترجي لن يتنازل على حقه.. وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية.

تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ويعلم جماهيره أن الهيئة المديرة، في انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا.

سنعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية.