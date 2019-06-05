مسؤول "كاف" يكشف سبب قرار إعادة نهائي الترجي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ:

قررت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم/كاف/ المجتمعة اليوم في باريس، إعادة مباراة إياب نهائي بطولة دوري الأبطال بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وأعلن هادي هامل المتحدث باسم (كاف) أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.

وقال هامل - في تصريحات للصحفيين من أمام مقر الاجتماع في باريس - إن "المكتب التنفيذي لكاف استقر على إعادة لقاء الإياب في أرض محايدة، لعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة خلال لقاء الإياب الذي دار في رادس".

وأضاف "سيتم الإبقاء على نتيجة لقاء الذهاب، والمباراة ستكون خارج الأراضي التونسية ولكن بحضور الجمهور".

وأبلغ هامل الصحفيين بالقرارات الرسمية، والتي جاءت كالآتي:

"اتفق أعضاء المكتب التنفيذي على أن الظروف الأمنية يوم المباراة لم تكن مواتية، ما أدى إلى نهاية غير طبيعية للقاء، وتبعا لذلك تقرر:

Advertisements

- إعادة اللقاء خارج تونس.

- الترجي مطالب بإعادة الميداليات والكأس، التي تسلمها يوم 31 مايو للكاف.

- كل قوانين كاف الخاصة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ستسري في اللقاء المعاد.

- فيما يخص بقية العقوبات، سيتم النظر فيها من قبل اللجان المختصة.

وكان أحمد أحمد رئيس الكاف، قد دعا السبت الماضي، اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ، لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية.

ورفض الوداد، استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.

ولم يتم احتساب هدف وليد الكرتي بداعي التسلل، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ورفض فريق الوداد العودة للملعب لعدم تفعيل تقنية الفار وأعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية.