محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب السويسري مع نظيره البرتغالي في مدينة بورتو البرتغالية في استاد دراجاو الذي يسع 50 ألف مشجع، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي لدوري الأمم. وجاء تشكيل البرتغال على النحو التالي: باتريسيو - سيميدو - دياز - بيبي - جيريرو - نيفيز - ويليام - فرنانديز - برناردو سيلفا - فيليكس - كريستيانو. وجاء تشكيل سويسرا على النحو التالي: سومير - مبابو - أكانجي - شار - رودريجيز - فريلير - تشاكا - زكريا - زوبير - شاكيري - سيفيروفيتش. تابعوا معنا ملخصًا بأحداث الشوط الأول Advertisements في الدقيقة 25 حصل كريسيتيانو رونالدو على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء سويسرا سددها مباشرة على يسار الحارس متقدمًا بهدف لفريقه. انتهاء الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف نظيف سجله كريستيانو رونالدو. انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته وفي الدقيقة 57 من عمر المباراة تعادل ريكاردو رودريجيز لسويسرا بهدف من ركلة جزاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر نصف نهائي دوري الأمم.. البرتغال 1-0 سويسرا.. رونالدو يتقدم بصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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