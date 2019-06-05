الأهلي ينفي لمصراوي تواصله مع النجم الساحلي بشأن أزمة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، عدم وجود أي تواصل من جانبهم مع إدارة النجم الساحلي بشأن الإيفواري سليماني كوليبالي.

وقال عبدالرازق في تصريحات لـ"الخليج 365" "لم نتواصل مع النجم الساحلي أو نخطرهم بأي أمر يتعلق بأزمتنا مع كوليبالي، النادي التونسي ليس طرفا في الأزمة".

وواصل "أزمة الأهلي مع اللاعب فقط وليس هناك أي أطراف أخرى، الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد على صحة موقف الأهلي القانوني حيال ملف هروب اللاعب".

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واختتم "المهلة سوف تنتهي يوم 24 من شهر يونيو الجاري، اللاعب مطالب بسداد مليون و450 ألف دولار للأهلي، وإلا سوف يتم إيقافه".

وأعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر.

وانضم الإيفواري إلى النجم الساحلي بعد فسخ تعاقده مع فريق بارتيك ثيسل الأسكتلندي والذي لعب في صفوفه منذ أغسطس الماضي ولم يشارك سوى في أربع مباريات فقط.

وكان كوليبالي قد انضم إلى الأهلي في يناير عام 2017 وقضى أربعة أشهر فقط مع الفريق قبل أن يهرب، ليلجأ الأهلي إلى التقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي حكمت على اللاعب بغرامة مالية قدرها 4ر1 مليون دولار.