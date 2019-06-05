جنوب أفريقيا تقترب من استضافة موقعة الوداد والترجي .. واللقاء بدون جمهور

اقتربت جنوب أفريقيا، من استضافة لقاء الوداد والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي تقرر إعادته بعد أبطال أفريقيا الذي تقرر إعادته بعدأمم أفريقيا. ومن المنتظر أن يحسم الكاف خلال الساعات المقبلة مقر إقامة المباراة التي سيتم إعادتها بدون حضور جماهيري.

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