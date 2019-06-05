الترجي التونسي يلجأ للمحكمة الرياضية لاستعادة اللقب الإفريقي

قرر نادي الترجي التونسي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية رافضا القرار الذي صدر عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة لقاء العودة أمام الوداد البيضاوي فينهائي دوري أبطال إفريقيا.
وصف النادي التونسي القرار بأنه غير منصف أملا أن تنصفه محكمة التحكيم الرياضي بقرار يعيده
كان الكاف قد طلب من المسؤولين في الترجي التونسي بإعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية والدروع إليهم لسحب اللقب من الفريق التونسي، بعد أن قررت اللجنة التنفيذية إعادة المباراة على أرض محايدة رسميًا.
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