قرر نادي الترجي التونسي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية رافضا القرار الذي صدر عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة لقاء العودة أمام الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. نهائي دوري أبطال إفريقيا. وصف النادي التونسي القرار بأنه غير منصف أملا أن تنصفه محكمة التحكيم الرياضي بقرار يعيده بطلا للقارة السمراء. كان الكاف قد طلب من المسؤولين في الترجي التونسي بإعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية والدروع إليهم لسحب اللقب من الفريق التونسي، بعد أن قررت اللجنة التنفيذية إعادة المباراة على أرض محايدة رسميًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترجي التونسي يلجأ للمحكمة الرياضية لاستعادة اللقب الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.