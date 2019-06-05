بالصور.. لحظة تتويج أحمد سيد ببطولة العالم للشباب في رفع الأثقال

توج أحمد سيد عاشور لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال بلقب بطولة العالم للشباب والتي أقيمت في فيجي العالم للشباب والتي أقيمت في فيجي وحصد أحمد سيد لقب البطولة بعد التغلب علي أبطال إيران وأمريكا وروسيا في إنجاز كبير للاعب الشاب. Advertisements

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