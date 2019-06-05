جروس يخرج عن صمته بعد الرحيل عن الزمالك

خرج السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن صمته بعد الرحيل عن الفريق عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري.

وكشف جروس في تصريحات لقناة سكاي سبورت، أنه طلبت التجديد من أجل جماهير الزمالك ولم يتحدث في المقابل المادى نهائيا، مؤكدا

أنه كانت لديه رغبة كبيرة في تحقيق الألقاب مع الزمالك.

وقال جروس إنه مستعد للعودة إلى الزمالك إذا عرض عليه ذلك من أجل الجماهير مؤكدا أنه أصبح مشجعا زملكاويا.