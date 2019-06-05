اللجنة الأولمبية تنعي شهداء مصر في الحادث الإرهابي بمدينة العريش بشمال سيناء

تنعى اللجنة الأولمبية المصرية ببالغ الحزن والأسى والغضب ، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا اليوم في ساحة الكرامة ، جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين البطل ١٤ بمدينة العريش بشمال سيناء صباح يوم العيد .
وتتقدم اللجنة الأولمبية المصرية بأسم كل الرياضيين المصريين بصادق العزاء وخالص المواساة والمؤازرة إلى فخامة رئيس الجمهورية ولأسر الشهداء الأبطال ولعموم الشعب المصري بأسره ، وتبتهل إلي المولي القدير أن يمن علي المصايين بالشفاء العاجل .
وفي هذا المقام تدين اللجنة الأولمبية بأشد عبارات التنديدوالاستنكار هذا العمل الارهابي الذي اقترفته عصابات الإرهاب الأسود والذي يقطع بيقين على أن الارهاب لا دين له ، وأن مثل هذه الجرائم الخسيسة تُظهر بجلاء ندالة مقترفيها من الإرهابيين الجبناء ، الذين لم يتورعوا عن ارتكاب جرائمهم النكراء في صبيحة يوم العيد المبارك، يظنون واهمين أنهم بجريمتهم يفسدون عيدنا ويفتون في عضدنا أو يهونون من عزائمنا ، غير مدركين لعمي قلوبهم وظلام عقولهم التي
واللجنة الأولمبية المصرية وكافة الرياضيين المصريين تقف كالبنيان المرصوص علي قلب رجل واحد في دعم ومساندة جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة ، إلي أن يتحقق النصر المبين علي قطعان الإرهابيين الخونة ويومَئِذٍ يفرَحُ المُؤمنُونَ بنصرِ اللَّهِ ، وأن أرض الكنانة ستبقي دائماً وأبداً في أمان وسلام تحت القيادة الحكيمة لمصرنا الغالية.
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