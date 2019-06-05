تأكيدا للوفد .. رسمياً .. الكاف يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد بعد أمم أفريقيا

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف "، إعادة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في نهائي بطولة الوداد المغربي والترجي التونسي، في نهائي بطولةدوري أبطال أفريقيا. وقرر المكتب التنفيذي إعادة النهائي من المباراة بعد كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض محايدة.

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