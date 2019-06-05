قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف "، إعادة مباراةالوداد المغربي والترجي التونسي، في نهائي بطولة
دوري أبطال أفريقيا.
وقرر المكتب التنفيذي إعادة النهائي من المباراة بعد كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض محايدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدا للوفد .. رسمياً .. الكاف يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد بعد أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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