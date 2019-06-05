الاتحاد السكندري يستغني عن خدمات دا سيلفا وتوشكا

نجح نادى الاتحاد السكندرى في الوصول لاتفاق مع المهاجم النيجيرى "تشوكا" و المدافع البرازيلى والاس ألفيس دا سيلفا لإنهاء تعاقدهما مع النادى السكندرىبالتراضى.
جاء ذلك نظرا لاستمرار العقد بين الطرفين حتى نهاية الموسم المقبل وبهدف الاستغناء عن خدماتهما والاستعانة بعناصر
يذكر أن الاتحاد السكندري استمر حتى الجولة الأخيرة مهددا بالهبوط وحقق فوزا كبيرا في الجولة الأخيرة أمام سموحة 3-1 ووصل للنقطة 39.
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