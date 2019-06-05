التايكوندو يكشف سر عدم الإعلان عن مدرب منتخب الناشئين

كشف الاتحاد المصري للتايكوندو عن السر وراء عدم الإعلان عن مدرب منتخب الناشئين قبل اختبارات المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة العالم أغسطس المقبل.

وقال أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير

التنفيذي للاتحاد أن مجلس الإدارة اختار المدير الفني لمنتخب الناشئين، قبل اختبارات المنتخب ولكن لم نعلن عنه ولن يفعل رسميا إلا بعد انتهاءالتصفيات حتى نتج القيل والقال وجود شبهة مجاملة في اختيار اللاعبين.

وأوضح سلطان أن اختيار عناصر المنتخب لم يكن في حاجة إلى مدير فني حيث تم عن طريق التصفيات واختيار أصحاب المركز الأول وإن للانضمام للمنتخب وأشرف على التصفيات اللجنة الفنية بالاتحاد.