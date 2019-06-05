بتروجت مستاء من اتحاد الكرة ويصعد أزمة هبوطه لـ" الفيفا"

وجه مسئولو نادي بتروجت اتهامات صريحة لاتحاد الكرة ومسئوليته في هبوط الفريق بسبب عدم تنفيذ رغبته بإقامة لقاء المقاولون بعد أن يواجه الأخير الأهلي طبقا للجدول قبل تعديله.
وأكد مسئولو النادي البترولي أن اتحاد الكرة واصل عناده وإصراره على عدم إقامة الجولة الأخيرة بين الأندية المتصارعة علىالهبوط في توقيت واحد وهو مايخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما وجه المسئولون بالنادي اتهامات أيضا بسبب سوء إدارة المسابقة بشكل لايحدث في أى دولة متقدمة سواء في ضغط المباريات أو الراحة السلبية التي وصلت إلى شهر لبعض
وأكد مصدر بالنادي أن الجبلاية تجاهلت استغاثتهم رغم الظلم الواقع بدعوى الواجب الوطني والظروف القهرية التي تمر بها البلاد قبل أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.
وأكد المصدر أن النادي سوف يبعث بشكوى للاتحاد الافريقي " كاف" والدولي "فيفا" بهذا الشأن والتأكيد على عدم أحقية الفريق البترولي في الهبوط للمظاليم.
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