رياضة | كارثة في الترجي بعد قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة في الترجي بعد قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي الترجي التونسي في ورطة كبيرة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراته أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيغيب الثلاثي ( غيلان الشعلالي - شمس الدين الذوادي - معز بن شريفية)، بسبب الإيقاف وتعرضهم للبطاقات الصفراء في مباراة الذهاب.

ويعتمد معين الشعباني مدرب نادي الترجي التونسي على سعد بقير بديلا لغيلان الشعلاني في خط الوسط، ولكن لن يلعب بقير مباراة الإياب بعد إنتقاله إلى نادي أبها السعودي منذ أيام قليلة.

وإن هناك 6 لاعبين في قائمة نادي الترجي التونسي الأفريقية سوف تنتهي عقودهم نهاية شهر يونيو الجاري، وسوف تقام المباراة بعد كان 2019 بما يعني في نهاية يوليو المقبل.