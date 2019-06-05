رياضة | خاص - أول رد فعل من رئيس الوداد المغربي على إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - أول رد فعل من رئيس الوداد المغربي على إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سعيد الناصيري رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن سعادته البالغة بقرار الكاف بإعادة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الترجي التونسي، في إياب دور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الناصيري في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" "إعادة المواجهة هو فقط عودة للحق الذي تم سلبه منا بطريقة غير مشروعة وغير حيادية".

وتابع رئيس الوداد، "عقب قرار الخروج من المباراة، وعدم استكمالها من جانبنا بعد إلغاء هدف صحيح ورفض الحكم باكاري جاساما، العودة لتقنية الفيديو، تلقيت مكالمة من فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية، والذي أكد خلالها على قوة موقفنا وأنه أن يتوانى لحظة في التصعيد لجلب الحق".

وأثنى الناصيري، على موقف رئيس الجامعة مؤكدا على أن اتحاد الكرة في بلاده أثبت قوته بعد التهديد بالتصعيد لأعلى درجة ممكنة، والوقوف بجانبنا حتى أخر لحظة.

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واستطرد، "لقد تعرضنا للظلم في مواجهة الذهاب أيضا تحت قيادة المصري جهاد جريشة، إلا أن العقاب كان قاسيا بمباراة العودة ولا يمكن تحمله".

وأكمل رئيس الفريق المتوج مؤخرا بدوري الرابطة المغربية، "فور صعودنا للطائرة بتونس والعودة إلى الديار المغريية، أصر لقجع رئيس الجامعة، على الاجتماع بنا لوضع حل وإنهاء تلك الأزمة سريعا، والتي أكد خلالها أنه لن يتخلى لحظة في الوقوف ضد تلك المهزلة".

وأشار الناصيري، إلى أنه يرحب بخوض المباراة التي سيتم إعادتها عقب بطولة الأمم الإفريقية، على الملاعب المصرية مؤكدا أن استضافة القاهرة المباراة سيكون القرار الصائب من وجهة نظره".

وكان الاتحاد الإفريقي برئاسة المالاجشي أحمد أحمد، أعلن اليوم عن اعتماد مواجهة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت بملعب محمد الخامس بالمغرب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أن يتم إعادة مواجهة الإياب على أرض محايدة وبدون الحضور الجماهيري، عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.