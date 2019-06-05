رياضة | إنتر ميلان يقترب من ضم نجم سوشو الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يقترب من ضم نجم سوشو الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي اقترب من التعاقد مع لوسيان ​اجومي​ نجم سوشو الفرنسي.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن إنتر ميلان وافق على كافة التقاصيل المتعلقة بإنهاء الصفقة مع سوشو مقابل 4.5 مليون يورو وبعقد لمدة 3 مواسم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اللاعب ذو الـ17 عامًا شارك في 15 مباراة في دوري الدرجة الثانية مع سوشو في الموسم المنصرم وأطلق عليه خليفة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

يذكر أن أجومي قائد منتخب فرنسا تحت 17 عامًا ارتبط بالانتقال إلى كلا من مانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان.