رياضة | عاجل.. رد ناري من الترجي بشأن إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد ناري من الترجي بشأن إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي الترجي الرياضي التونسي على الرد بشأن قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك في الاجتماع الذي جمع أعضاء الكاف في باريس مساء اليوم.

وقرر مسئولو نادي الترجي التونسي اللجوء إلى المحكمة الرياضية، تعبيرًا عن رفضه لقرار الاتحاد الإفريقى، والذى اعتبرته إدارة النادى التونسى غير منصف.

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وأصدر الفريق التونسي بيانا رسميا، وجاء كالتالي :-

تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير ويعلم جماهيره أن الهيئة المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية.

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع بين فريق الوداد البيضاوي المغربي، وفريق الترجي التونسي.