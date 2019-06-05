رياضة | مودريتش يفاضل بين بوكا جونيورز وريفر بليت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش يفاضل بين بوكا جونيورز وريفر بليت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف​ ​لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني​ بأنه يفضل اللعب مع ​بوكا جونيورز​ على ريفر بليت إذا تم تخييره بين الناديين الأرجنتينيين.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة أون مترو أديلانتادو : "بين ريفر وبوكا، اختار بوكا، أفضل ألوانهم وملعبهم أيضًا، لا بومبونيرا مثير للإعجاب عندما ترى الأجواء داخله".

يذكر أن العديد من النجوم عبروا عن إعجابهم ببوكا جونيورز مثل ​جاتوزو​ و​داني الفيس​ وديل بوسكي وجريزمان​ ​ورونالدينيو​.