رياضة | مانشستر يونايتد يريد التخلص من مهاجمه وسط اهتمام إيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يريد التخلص من مهاجمه وسط اهتمام إيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "إيفنيج ستاندرد" البريطاني أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد يدرسون بيع روميلو لوكاكو هذا الصيف خوفاً من انخفاض سعر المهاجم البلجيكي.

وأكد الموقع البريطاني أن قرار مسؤولي اليونايتد جاء بعدما أكد أولي سولشاير أن ماركوس راشفورد سيكون المهاجم الأول للفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن لوكاكو لم يتم إخباره أن النادي لم يعد يريده ومانشستر يونايتد لا يسعون بنشاط إلى بيع البلجيكي في سوق الإنتقالات الحالي، ومع ذلك سيطلبون حوالي 80 مليون باوند للسماح للاعب بالرحيل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن هناك اهتمام من ناديي نابولي وإنتر ميلان بالتعاقد مع لوكاكو.