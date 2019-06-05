رياضة | بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم بوفون مع باريس سان جيرمان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم بوفون مع باريس سان جيرمان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسمياً اليوم الأربعاء، رحيل حارسه الإيطالي جانلويجي بوفون وذلك خلال الصيف الحالي.

وقال النادي الفرنسي عبر بيان رسمي، اليوم: "بعد تفكير طويل وهادىء، قرر باريس سان جيرمان وجانلويجي بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 يونيو".

وكان بوفون قد كتب رسالة وداع عبر صفحته على "فيسبوك": "كتب إرنست همنغواي أنه لا يوجد سوى مكانين في العالم حيث يمكننا العيش بسعادة؛ في المنزل وفي باريس، من الآن فصاعداً سيكون هذا هو الحال بالنسبة لي. باريس، بطريقتها الخاصة، ستشعر وكأنك في بيتك إلى الأبد".

وتابع: "أشكركم جميعاً على الفرصة التي حظيت بها لأختبر أجواء باريس، شكراً على المشاعر التي تشاركناها".

وجاء بوفون إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018 قادماً من العماق الإيطالي يوفنتوس بعد مسيرة رائعة امتدت لسنوات،

وخاض الحارس الإيطالي 25 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات بعدما تناوب مع ألفونس أريولا على حراسة عرين واستقبل بوفون خلالها 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.

- في الدوري الفرنسي لعب بوفون 17 مباراة واستقبل 18 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

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- دوري أبطال أوروبا لعب 5 مباريات واستقبل 6 أهداف وشباك نظيفة مباراة واحدة.

- خاض مباراة كأس السوبر الفرنسي يوم 4 أغسطس وانتهت بفوز باريس (4-0) على موناكو.

- لعب مباراة في كأس الرابطة الفرنسية واستقبل هدفاً.

- وخاض مباراة واحدة بشباك نظيفة في كأس الأبطال الفرنسي.

* الألقاب والإنجازات:

فاز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2018/2019

فاز بكأس السوبر الفرنسي 2018