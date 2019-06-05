رياضة | نابولي يرفض التفريط في نجمه لصالح باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يرفض التفريط في نجمه لصالح باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رفض ​نابولي​ الإيطالي التخلي عن نجمه البرازيلي آلان والذي يطمح باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع لو 10 سبورت الفرنسي أن PSG عرض على نابولي 60 مليون يورو لضم آلان الا أن نابولي رفض العرض وطلب مبلغ مالي أكثر.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان يرغب في ضم آلان ليكون بديلاً للفرنسي أدريان رابيو الذي سيرحل عن الفريق مجانًا.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية كانت قد ذكرت أن نابولي يرغب في الحصول على 85 مليون يورو للتخلي عن آلان في الميركاتو الصيفي.