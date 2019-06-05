رياضة | الشرط الجزائي يعيق قيادة ساري للسيدة العجوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرط الجزائي يعيق قيادة ساري للسيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية بأن انتقال ماوريسيو ساري المدير الفني ​لتشيلسي​ الإنجليزي إلى ​يوفنتوس​ الإيطالي في الموسم المقبل تعثر بسبب العائد المادي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن تشيلسي طلب من نظيره مسئولي السيدة العجوز الحصول على 5.3 مليون جنيه استرليني قيمة الشرط الجزائي في عقد ساري للسماح له بالرحيل.

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وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ساري تولى قيادة تشيلسي في يوليو 2018 خلفا لأنطونيو كونتي بعقد مدته 3 سنوات.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن مسئولي البلوز تراجعوا عن إقالة ساري عقب الفوز بلقب الدوري الاوروبي واحتلال المركز الثالث في جدول الدوري.

يذكر أن الصحافة الإيطالية كانت قد أكدت أن يوفنتوس اتفق مع ساري على عقد لمدة 3 سنوات مقابل 6 ملايين يورو سنوياً.