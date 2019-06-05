رياضة | عاجل.. الكاف يعلن عن الدولة التي تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يعلن عن الدولة التي تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع بين فريق الوداد البيضاوي المغربي، وفريق الترجي التونسي.

وقرر الكاف إقامة المباراة في جنوب أفريقيا بحضور جماهيري بشكل طبيعي، وذلك بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وذلك بعد الأحداث في ملعب رادس خلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعد إحراز فريق الوداد البيضاوي هدف في الدقيقة 58 وإلغيه بداعي التسلل.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب محمد الخامس في المغرب.