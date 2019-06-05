رياضة | رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام سويسرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب سويسرا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : باتريسيو.

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خط الدفاع : سيميدو - بيبي - دياز - جيريرو.

خط الوسط : كارفاليو - نيفيز - برونو فيرنانديز - جواز فيليكس - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو.