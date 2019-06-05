رياضة | الإعلان عن قائمة إنجلترا لمواجهة هولندا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قائمة إنجلترا لمواجهة هولندا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب هولندا، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وجاءت القائمة كالتالي :- بيكفورد - هيتون - بوتلاند - تشيلويل - الكسندر ارنولد - جوميز - مايكل كين - ماجوير - روز - كايلي والكر - جون ستونز - ديلي آلي- باركلي - ديلف - ايريك داير - رايس - هندرسون - لينجارد - هاري كين - كالوم ويلسون - سانشو - ماركوس راشفورد.

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