رياضة | هاميلتون يسعي لمعادلة رقم شوماخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاميلتون يسعي لمعادلة رقم شوماخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يداعب الرقم 7 أحلام لويس هاميلتون في سباق جائزة كندا الكبرى، مع تركيز السائق البريطاني على معادلة أحد الأرقام اللافتة للألماني مايكل شوماخر، حيث يسعى فريق مرسيدس إلى تحقيق الفوز رقم 7 في السباق رقم 7، في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم.

سبق أن حقق هاميلتون انتصارات على حلبة مونتريال، وربما يتمكن السائق البريطاني الأحد المقبل من معادلة عدد مرات فوز شوماخر بسباق جائزة كندا الكبرى بين 1994 و2004، وعددها 7 انتصارات.

لكن هاميلتون الذي يتصدر الترتيب العام متفوقاً بفارق 17 نقطة على فالتيري بوتاس، لا يعتبر الفوز مسلماً به على حلبة تظهر فيها فوارق السرعة بشكل واضح، وتحمل اسم سائق فيراري الراحل الكندي جيل فيلنيف.

وبينما رفض مرسيدس الكشف على خططه، فإن التوقيت سيكون مناسباً لأن القواعد تسمح لكل سائق بتغيير المحرك ثلاث مرات في الموسم الواحد، ويأتي سباق كندا بعد مرور ثلث الموسم الذي يتألف من 21 سباقاً.