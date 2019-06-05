رياضة | بوفون يرحل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوفون يرحل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، عن رحيل حارسه الدولي الإيطالي السابق جانلويجي بوفون، بعد موسم واحد في صفوف النادي الباريسي الذي انتقل إليه الصيف الماضي من يوفنتوس.

قال نادي العاصمة الفرنسية في بيان: "بعد تفكير طويل وهادىء، قرر سان جيرمان عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران)".

وانتقل الحارس (41 عاماً) الى سان جيرمان، بعد أن دافع عن ألوان يوفنتوس طيلة 17 عاماً.

وأشاد سان جيرمان في حسابه على تويتر ببطل مونديال 2006، قائلاً: "رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي، نتمنى لك التوفيق للمستقبل".

وكان العقد الذي وقعه بوفون مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام إضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.