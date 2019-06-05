اونلاين | تابع لايف CR7 مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر yalla shoot رابط مباراة البرتغال يوتيوب تابع لايف رونالدو youtube

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موعد مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر

يبحث المنتخب البرتغالي عن تحقيق الفوز أمام نظيره السويسري للمرور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيفه على ملعب "دراغاو" في مباراة منتظرة يطمح من خلالها زملاء رونالدو إلى الاقتراب من انجاز جديد بعد التتويج بيورو 2016.

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موعد مباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا تتابعونها مباشر اليوم في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و20.45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا مباشر اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تشاهدونه مباشر وحصرياً عبر beIN SPORTS HD1.