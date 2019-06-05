اونلاين | كورة ستار portugal Ronaldo مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر رابط الاسطورة مباراة البرتغال بدون تقطيع beIN YouTube

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موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم

البطولة : دوري الامم الاوروبية

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : محمد بركات

الساعة : 8:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت السعودية