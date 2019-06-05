شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القرار النهائي للاتحاد الأفريقي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل
أصدرت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي والوداد، بإلغاء نتيجة المبارة الأولى، والتي انتهت بالتعادي الإيجابي.
وأكدت اللجنة انها ستقيم مبارة واحدة فاصلة لحسم المتوج باللقب، في بلد محايد، عقب انتهاء البطولة الأفريقيا.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأفريقي مؤتمراً للاعلان عن نتيجة الاجتماع الذي عقد اليوم في باريس.
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