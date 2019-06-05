شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجل ميسي لا يشجعه والان مع التفاصيل
أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، أن نجله ماتيو عادة ما يستفزه، عندما نتعرض للهزيمة او التعادل، وكان آخرها قال لقد فاز عليكم فالنسيا وتوج بالكأس، وقبلها انتصر ليفربول عليكم بسهولة، فضلاً عن احتفاله بأهداف ريال مدريد، وكأنه مشجع قديم لهم.
وأوضح أن منزله يشعد العديد من الصراعات بين نجليه ماتيو وتياجو الذي يشجعني بشكل مستمر.
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