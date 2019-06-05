اخبار الرياضه

مفاجأة.. نجل ميسي لا يشجعه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجل لا يشجعه والان مع التفاصيل

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي ، أن نجله ماتيو عادة ما يستفزه، عندما نتعرض للهزيمة او التعادل، وكان آخرها قال لقد فاز عليكم فالنسيا وتوج بالكأس، وقبلها انتصر عليكم بسهولة، فضلاً عن احتفاله بأهداف ، وكأنه مشجع قديم لهم.

وأوضح أن منزله يشعد العديد من الصراعات بين نجليه ماتيو وتياجو الذي يشجعني بشكل مستمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. نجل ميسي لا يشجعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا