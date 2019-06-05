شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن اهتمامه بمهاجم جديد والان مع التفاصيل
قالت صحيفة " راديو ماركا"، أن نادي برشلونة الأسباني، أعلن اهتمامه رودريجو مورينو مهاجم نادي فالنسيا الإسباني، على أنه من الممكن أن ينتقل لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.
فيما أكد اللاعب، على سعادته باهتمام برشلونة بانتقاله لصفوفها، موضحاً أن فالنسيا فريق جيد ولكن لديه طموحات لا تتناسب مع طموحاته.
وفضل اللاعب عدم عدم الحديث عن بقائه أو رحيله من فالنيسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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