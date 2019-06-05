شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة على رأسها الاستبعاد من الدوري الاوربي في انتظار ميلان والان مع التفاصيل

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بياناً، اليوم الأربعاء، أعلن خلاله عن نيتها توقيع عقوبات على ميلان الإيطالي، لمخالتفهم قواعد اللاعب النظيف.

وجاء نص البيان كالتالي "إن غرفة التحكيم التابعة للاتحاد قررت تعليق الإجراءات ضد ميلان، بسبب إخفاقه في الامتثال لقيود اللعب المالي النظيف التي تم تقييمها في موسم 2019/2018 عن أعوام 2016 و2017 و2018.

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وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سينتظر أولًا صدور قرارات محكمة "كاس" بشأن موقف ميلان من الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف خلال أعوام 2015 و2016 و2017."

فيما أكدت تقارير تقارير صحفية أن يتم استبعاد ميلان من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.

يذكر أنه في حالة استبعاد ميلان من المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي، فإن تورينو هو النادي الذي سيشارك بدلًا منه بالبطولة القارية.