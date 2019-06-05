شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصري والان مع التفاصيل
كشفت مصادر بمجلس إدارة النادي المصري، أن ما يتردد حول رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق لتدريب نادي الإتحاد السكندري، عاري تماماُ من الصحة.
وأكد المصدر ان إيهاب جلال مستمر في تدريب نادي المصري الموسم القادم، ولن يرحل عن الفريق عقب انتهاء الموسم، وخاصة أن الإدارة تسعى لتوفير كافة احتياجاته الموسم المقبل للمنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر.
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