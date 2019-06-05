بالفيديو.. هذا ما فعله مبابي عند سؤاله عن انتقاله لريال مدريد

نشرت صحيفة آس الإسبانية، فيديو للفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أثناء سؤاله من أحد الصحفيين عن مدى امكانية انتقاله لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وأظهر امبابي رد فعل غريب كأنه لا يريد الرد على السؤال.

فيما نشرت تقارير صحفية، رغبة امبابي في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.