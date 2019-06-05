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كلوب يدخل السباق على نجم أياكس أمستردام

يرى تقرير صحفي أن مدرب ليفربول يورغن كلوب دخل السباق على نجم تألق بقوة مع أياكس أمستردام، وجذب أنظار أقوى الفرق الأوروبية، في ظل توقعات بأن يحسم مدافع الفريق الهولندي وجهته الكروية في الأيام القليلة القادمة.

يُعد ماتياس دي ليخت من أكثر المواهب الصاعدة بقوة في عالم الساحرة المستديرة، فنجم أياكس أمستردام الشاب قدم موسما أكثر من رائع مع فريق العاصمة الهولندية، الذي كان قريباً للغاية من بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، لولا هدف نجم توتنهام لوكاس مورا في آخر دقائق المباراة.

وتتصارع عدة أندية للظفر بخدمات ماتياس دي ليخت على غرار: برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. بيد أن هذه الأندية ليست الوحيدة المهتمة بالمدافع الشاب، فقد ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فريق ليفربول، التحق أيضا بركب الفرق الراغبة في التعاقد مع ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية.

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وأوضحت صحيفة "بيلد" أن مدرب "الريدز"، يورغن كلوب يريد ضم دي ليخت، من أجل تكوين شراكة قوية في الدفاع مع زميله في المنتخب الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي يعتبر حالياً من أحسن المدافعين في العالم.

ويعتزم يورغن كلوب تدعيم صفوف فريقه بصفقات مميزة في "الميركاتو" الصيفي، وذلك بهدف الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به قبل أيام على حساب توتنهام 2-0، وكذلك محاولة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

في المقابل، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ماتياس دي ليخت، سيحسم في هذا الأسبوع وجهته الكروية المستقبلية، في ظل توقعات باحتدام المنافسة بين الأندية الراغبة في ضم المدافع الصلب. الجدير ذكره أن ماتياس دي ليحت (19 عاماً)، يرتبط بعقد مع أياكس أمستردام ينتهي صيف 2021. وتبلغ القيمة المالية للدولي الهولندي حالياً حوالي 70 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت".