الان تتابع دوري أبطال إفريقيا: اعادة إياب النهائي على أرض محايدة بعد أمم إفريقيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأربعاء اعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 حزيران/يونيو الى 19 تموز/يوليو.
وقرر الفريق المغربي الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.
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