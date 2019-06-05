دوري أبطال إفريقيا: اعادة إياب النهائي على أرض محايدة بعد أمم إفريقيا

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأربعاء اعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 حزيران/يونيو الى 19 تموز/يوليو.

وقرر الفريق المغربي الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.