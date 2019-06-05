الامارات | كايو كانيدو: سأكون فخوراً اذا استدعيت للمنتخب الاماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو كانيدو: سأكون فخوراً اذا استدعيت للمنتخب الاماراتي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين الجديد، البرازيلي كايو كانيدو إنه سيكون فخوراً وسعيداً في حال تم استدعاؤه لقائمة المنتخب الوطني بعد إكماله للسنة الخامسة واستيفاء شروط الاتحاد الدولي "فيفا".
وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين، اليوم: "عندما يكمل اللاعب 5 سنوات بالدولة يمكنه اللعب ضمن قائمة المنتخب الوطني وفي سبتمبر من هذا العام سأكمل الخمس سنوات ولست متأكداً من تفاصيل الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، غير أن مشاعر الفخر والسعادة ستغمرني في حال وقع علي الاختيار للانضمام لقائمة المنتخب".
وأضاف: "دولة الإمارات أعطتني الكثير وأصبحت وطناً لي وأسرتي الصغيرة لذلك أتمنى أن أرد لها التقدير كما أن جماهير كافة الأندية بالدولة تبادلني الحب والاحترام كجمهور الوصل والعين وشباب الأهلي والشارقة والجميع وشخصياً أتمنى فعلياً ارتداء قميص المنتخب الوطني الإماراتي”.
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