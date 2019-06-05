الامارات | كايو كانيدو: الانتقال لنادي العين كان حلماً تحول لحقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو كانيدو: الانتقال لنادي العين كان حلماً تحول لحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين الجديد، البرازيلي كايو كانيدو، في أول تصريح له بعد الإعلان الرسمي عن انتقاله لصفوف "الزعيم": “إن الانضمام للعين كان حلماً بالنسبة لي واليوم تحول إلى حقيقة، والمؤكد أن كل لاعب كرة قدم يتطلع للعب في أندية كبيرة والعين منحني تلك الفرصة، وشخصياً، أنا متحفز جداً للالتقاء بزملائي الجدد، كما أشعر في هذه اللحظة بأنني أمتلك طاقة هائلة من الحماس للدفاع عن شعار "الزعيم" قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد ورغبتي كبيرة في المساهمة في تحقيق أهداف النادي وإسعاد القاعدة الجماهيرية التي ظلت تدعم طموحات الفريق بجميع المباريات ومختلف المسابقات.

وتابع: ثقتي كبيرة جداً في مقدرتي على تحقيق الإضافة المطلوبة ضمن قائمة الفريق خلال تحدياتنا القادمة، وأطمح لاعتلاء منصات التتويج وحصد العديد من الإنجازات خلال مسيرتي الكروية مع العين، ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني أمتلك الرغبة القوية في الدفاع عن شعار العين وأعد الجميع بإظهار روح الإصرار والقتال في تحقيق المزيد من البطولات على الصعيدين المحلي والخارجي الأمر الذي لا يعتبر جديداً على هذا الكيان الذي اعتاد على معانقة الأمجاد وتحقيق الإنجازات.

ورداً على سؤال عن العروض التي تلقاها من عدة أندية خلال مرحلة المفاوضات مع العين، قال: "الحقيقة فترة المفاوضات مع إدارة نادي العين كانت قصيرة جداً وبالفعل تلقيت خلالها عروضاً من عدة أندية، غير أن العين أدار ملف المفاوضات باهتمام لافت واحترافية عالية الأمر الذي عزز من رغبتي في الانتماء لهذا النادي الكبير ولا يفوتني هنا أن أشكر محمد عبيد "حماد"، على تعامله الراقي والاحترافي طوال فترة المفاوضات وفي اعتقادي أن الرغبة المشتركة والتوافق التام دائماً يقودان إلى النهايات السعيدة في مثل تلك الملفات”.

وأضاف: أمضيت خمس سنوات مع نادي الوصل وفي كل موسم كان معدل أهدافي يصل إلى الـ30 بالإضافة إلى المساهمة في إحراز 10 أهداف، الأمر الذي ربما دفع بعض الأندية لتقديم عروضها من أجل ضمي إلى صفوفها، بيد أن العين وفر لي كافة الاحتياجات التي تتسق مع متطلبات الاحتراف للاستمرار في تقديم أفضل المستويات خلال مشوار الدفاع عن شعار النادي طوال فترة التعاقد، وكل تلك الأسباب جعلتني أفضل عرض العين عن غيره من العروض، ولا أنسى التفاعل غير العادي من جمهور العين مع خبر انتقالي إلى صفوف "الزعيم" عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مذهلة بل جنونية خصوصاً عندما تحولت التعليقات إلى قلوب بنفسجية، والحقيقة عندما يظهر لك شخص محبته فمنطقياً ستبادره نفس الحب والتقدير والعين نادٍ كبير وصاحب إنجازات وبطولات غير مسبوقة وكل لاعب كرة قدم يتمنى أن ينتمي إليه.

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وأردف: انتقلت إلى العين لتحقيق طموحاتي الكبيرة لأنه النادي الذي يمتلك الإمكانيات العالية ولديه منشآت رياضية على الطراز العالمي الحديث، والمخصصة لرفع مؤشر أداء اللاعبين وكما ذكرت لكم بأنني أثق في مقدرتي على صناعة الفرق والمؤكد أن العين يدخل أي مسابقة بهدف واضح وهو المنافسة وحصد الألقاب وليس المشاركة مع الفرق المتنافسة.

وعن رسالته للجماهير، قال: "على جميع جماهير نادي العين أن يتأكدوا بأن كايو الذي أعلن النادي عن التعاقد معه اليوم لم يأت لتقديم 100% من عطائه بل جئت لأعطي 200% لأنني أدرك جيداً قيمة الشعار الذي ارتديه وطموحاته وأهدافه والواقع يفرض علي كمهاجم أن أترجم جهود زملائي إلى أهداف لإسعاد الجماهير.

وحول رسالته لجمهور نادي الوصل، قال: “أمضينا وقتاً رائعاً خلال السنوات الخمس التي مضت ولكن هذا هو واقع حياة اللاعبين في عالم احتراف كرة القدم، وانتقالي إلى صفوف العين كان لمصلحة جميع الأطراف، وعاد على الوصل بالمكاسب المرجوة وهذا أقل تقدير من الممكن أن أقدمه لهذا النادي ولا يفوتني هنا أن أشكر الجماهير على دعمهم وحبهم لي في كل المناسبات وأشكر كذلك إدارة نادي الوصل”.

وتعليقاً على سؤال حول الانتقال للعيش في مدينة العين، قال: “أعلم جيداً أن مدينة العين أكثر من رائعة، حيث تواصلت مع كثير من الأصدقاء كلاعب العين السابق كايو لوكاس وأكد لي الجميع أن المدينة الخضراء الهادئة تناسبني لأنني فعلياً أحب الأجواء العائلية والجلوس مع زوجتي في المنزل، خصوصاً وأننا ننتظر حالياً قدوم مولودنا الأول، وخلال أوقات فراغي أفضل أحياناً الذهاب للسينما وفي اعتقادي أن العين مدينة تناسب طبيعتي كثيراً”.