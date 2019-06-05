شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يحتفلون بالعيد مع الأهل والأصدقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على أداء صلاة عيد الفطر المبارك مع أصدقائهم أو مع أسرهم فى مسقط رأسهم، فى ظل الراحة التى حصل عليها أغلب لاعبى كرة القدم بسبب التوقف المقرر بسبب الاستعداد لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا التى ستنطلق يوم 21 من الشهر الجارى.

وحرص النجوم الذين حضروا احتفالية عيد الفطر لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أداء صلاة العيد فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وشارك أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش البيون الإنجليزى، وعبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز، وأحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة بنادى بيراميدز، ومحمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق.

المئات أجتمعوا بنادى الزمالك لأداء صلاة العيد

فيما حرص محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، على قضاء العيد وأداء صلاة عيد الفطر فى قريته وبصحبة أهله فى مسقط رأسه، كما قام محمود عبدالعاطى دونجا لاعب الزمالك الذى انتهت إعارته للإسماعيلى، بالذهاب لمسقط رأسه لأداء صلاة العيد، كما فضل أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى على التواجد بصحبة أصدقائه فى صلاة العيد، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لحسين الشحات لاعب النادى الأهلى، الذى فضل أداء صلاة العيد بصحبة أخيه وصديقه. كما قام محمد عبدالغنى مدافع الزمالك بأداء صلاة العيد بصحبة أصدقائه، وعقب الصلاة التقط معهم الصور التذكارية، وفضل رامى ربيعة لاعب النادى الأهلى اصطحاب والده ووالدته فى صلاة العيد وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، كما حرص أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى على أداء صلاة العيد بصحبة والده وشقيقه ونشر صورة لهم على صفحته الشخصية على «فيس بوك».

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وشهد ممر الملك فاروق بنادى الزمالك، صباح الأربعاء، توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية للنادى، لحضور صلاة عيد الفطر المبارك، وأقيمت صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وحرص المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على تجهيز ممر الملك فاروق، لاستقبال آلاف من أعضاء النادى لحضور صلاة العيد. فيما بدأت احتفالات النادى الأهلى أمس بعيد الفطر المبارك، بعدما وضعت إدارة النادى برنامجاً خاصاً للاحتفال بالعيد، وذلك تحت إشراف الإدارة التنفيذية برئاسة محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى، وفى فرع النادى بالشيخ زايد، أقيم حفل المطرب مصطفى حجاج، أمس، وأعقبه حفل الفنانة صابرين النجيلى.

أما مقر النادى بالجزيرة، فيشهد ثانى أيام العيد حفلاً ترفيهياً للأطفال وأوبريت الليلة الكبيرة.

وأخيرا فى فرع النادى بمدينة نصر، يقام حفل للأطفال من الساعة 2-6م، ثم حفل غنائى للفنان لؤى من 8-9م ويعقبه حفل الفنانة هدى من 9-10م.