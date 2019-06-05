شكرا لقرائتكم خبر عن «إفريقيا يا غالية» أغنية للاحتفال باستعدادات كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقطات حماسية حملتها الأغنية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية وتحمل اسم «إفريقيا يا غالية»، وموجهة لُعشاق كرة القدم فى مصر ومُتابعى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبل، حيث تضمنت الأغنية عددا من اللقطات لجماهير الكرة الإفريقية، وعُشاق كرة القدم وهم فى ضيافة مصر.

أغنية «إفريقيا يا غالية» من كلمات وألحان ودود، وتوزيع أماديو، وإخراج محمد سعيد ومن إنتاج مجموعة MBC، وتعرض على شاشة MBC مصر، وأعلنت القناة أنها تُقدم يوميا وطوال أيام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحليلا فنيا لنجوم الكرة الإفريقية والعالمية، حيث تم الاتفاق مع عدد من الخبراء والمُدربين ونجوم الملاعب الكروية الذين سيحللون المباريات يومياً، منهم مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، وهيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر فى كأس العالم الأخيرة، ونجم الكرة الجزائرى الشهير رابح ماجر، بالإضافة لنجوم منتخب مصر السابقين مجدى عبدالغنى ورضا عبدالعال، تحت شعار «كأس الأمم الإفريقية بعيون MBC مصر».