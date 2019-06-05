شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في بلد محايد.



وخلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي، تقرر إعادة المباراة التي توقفت بعد احتجاج الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو، وتم تحديد موعدها بعد نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.